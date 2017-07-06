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Çocuk katiline idam cezası verdiler

Çin'de otomobilini kasıtlı olarak ortaokul öğrencilerinin üzerine sürdüğü ve bir öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ma Gaoçao'ya, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezası verildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:04
Çocuk katiline idam cezası verdiler

Çin'de, geçen yıl bir ortaokul öğrencisini öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Hınan eyaletinin Nanyang kentindeki yerel Orta Halk Mahkemesi, otomobilini kasıtlı olarak sürdüğü ortaokul öğrencilerinden birisinin ölümüne neden olup, 11'ini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ma Gaoçao'nun, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Ma'nın ayrıca, ölümüne neden olduğu öğrencinin ailesine 100 bin yuan (yaklaşık 54 bin lira) tazminat ödemesine hükmedildi.

Nanyang kentinde geçen yılın şubat ayında otomobilini bir ortaokulun çıkış kapısındaki öğrencilerin üzerine süren Ma Gaoçao, bir öğrencinin ölümüne, 11 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

İş hayatındaki başarısızlıklar sonucu bunalıma giren Ma'nın bu eylemi, topluma duyduğu öfke nedeniyle kasıtlı olarak yaptığı belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:04
  1. Çin
  2. idam
  3. Orta Halk Mahkemesi
  4. çocuk katiline idam
  • turkturk1 sa önce
    TURKIYEDE DE15 TEMMUZDA MILELTI KATLETTILER HAL MAHKEMECILIK OYNANIYOR
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