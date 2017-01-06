Çocuk destekleri için müjdeli haber!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklarına bakamayan ailelere sağlanan destekler, 2017 yılı memur maaş katsayılarında yapılan artışla yeniden güncellendi.

Buna göre, ilköğretime devam eden bir çocuk için ailelere sağlanacak destek aylık 684 liraya, ortaöğretime devam eden çocuk için 730 liraya, üniversiteye giden için de 821 liraya yükseldi.

Bakanlık tarafından yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler yüzünden yurtlara vermesinin önüne geçmek amacıyla "Sosyal ve Ekonomik Destek" (SED) hizmeti sağlanıyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen uygulamayla 2016 itibarıyla yaklaşık 79 bin yoksul çocuk ailesi yanında desteklenirken, ailelere geçen yıl çocuk başına aylık ortalama 653 lira ödeme yapıldı.

Bu destek sayesinde son 12 yıllık süreçte 11 binin üzerinde çocuk, kuruluş bakımından ailesi yanına döndürüldü.

ORTAÖĞRETİME GİDENLER İÇİN AYLIK 730 LİRA DESTEK

Memur maaş katsayılarındaki yıllık artışla SED hizmetine ilişkin ödeme tutarlarında da her yıl artış sağlanırken, 2017 yılının destek miktarları da yeniden güncellenmiş oldu.

Bu kapsamda, ailesi yanında yardım yapılan okul öncesi çocuklar için destek miktarı aylık 456,28 liraya, ilköğretime devam eden çocuk için 684,41 liraya, ortaöğretime devam eden çocuk için 730,04 liraya, yükseköğretime devam edenler için de aylık 821,30 liraya yükseldi.

Bakanlıkça ortaöğretim seviyesinde olup öğrenimine devam etmeyen çocuklar için ailelerine 2017'de aylık 456,28 lira ödenecek, kuruluş bakımından ayrılan gençler için de aylık 365,02 lira destek sağlanacak.

YILDA BİR SAĞLANAN DESTEKLER 2 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları ile gençlere, sosyal ve ekonomik bir sorunun giderilmesi amacıyla yılda bir, zaruri hallerde ise iki defaya mahsus olmak üzere sağlanan "geçici ekonomik destek" tutarları da memur maaş katsayılarındaki artışla yeniden belirlendi.

Ekonomik destek tutarının en fazla üç katına kadar yapılan bu yardımların oranı da 2017 için bir katı artışta 912,55 lira, iki katı artışta bin 825,10 lira ve üç katı artışta da 2 bin 737,65 lira olarak uygulanacak.