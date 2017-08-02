Çocuk beslenmesinde 5 yaz kuralı

Nasıl da özgürlüklerini ilan ediyorlar yaz aylarında. Sanki sağlıklı beslenme sadece okul dönemine özelmiş gibi. Hele bir de yaz tatiline çıkılmışsa ailece, açık büfeleri süsleyen tüm tatlıların tadılması gerekiyormuş havasına girmeleri kaçınılmaz oluyor. Bugünlerde pek çok aile, çocuklarının yaz döneminin de rahatlığıyla sağlıklı beslenmeden uzaklaşmasının sıkıntısını yaşıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, "Sağlıklı beslenme alışkanlığı kalıcı bir şekilde küçük yaşlarda kazanıldığından, yaz döneminde 'birazcık esneklikten zarar gelmez' düşüncesiyle atıştırmalıklarda ölçüyü kaçırmamak, esnekliğin dozunu iyi ayarlamak çok önemli. Üstelik çocuklar diğer davranışlarında olduğu gibi beslenme alışkanlıklarında da anne babasını rol model aldığından sizin beslenme alışkanlıklarınız da onlar için en önemli örneği teşkil ediyor” dedi.

Dr. Yücel, çocuk beslenmesinde yaz döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1 - Fiziksel aktivitesini artırın

Yaz aylarında her ne kadar açık havada daha çok vakit geçirilse de, abur cubur tüketiminin artması nedeniyle kilo alımı da hızlanıyor. Televizyon ve bilgisayar önünde geçirilen uzun ve hareketsiz saatlerde artan abur cubur tüketimi çocuklarda fazla kilo alımını tetiklediğinden, obeziteye zemin hazırlayabiliyor. Çocuğunuzu fiziksel aktivitelere ve ilgi duyduğu bir spor dalına yönlendirmeniz son derece önemli.

2 - Abur cuburun zararlarını sabırla öğretin

Aşırı şekerli ve/veya yağlı besinler başlı başına sağlığa zararlı olduğu gibi, çocukların iştahını da kapatıyor. Bu yiyeceklerin zararlarını çocuğunuza sabırla anlatarak öğrenmesini sağlamanız çok önemli. Market alışverişini beraber yaparak, birlikte sofra hazırlayarak, zararlı besinler hakkında bilgilendirip çeşitli aktivitelerle sağlıklı beslenme mesajı vererek bu konuda algısını güçlendirebilirsiniz.

3 - Kendi beslenme biçiminize dikkat edin

Çocuklar beslenme alışkanlıklarında öncelikle anne babasını örnek aldığından, sizin de gerek tüketeceğiniz besinlere dikkat ederek abur cuburdan kaçınmanız, gerek ailece masaya oturmanız, gerekse sağlıklı ve dengeli beslenmeniz çok önemli.

4 - Açıkta satılan besinleri almayın

Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri kapıyı en sık çalan sorunlardan biri. Dondurma, tavuk, sütlü ve kremalı yiyecekler çabuk bozulduğundan ishal, kusma, ateş gibi belirtilerle seyreden besin zehirlenmelerine neden olabiliyorlar. Bu nedenle güvendiğiniz, kurumsal markaların ürünlerini tercih etmeye dikkat edin. Yeşilliklerin iyi yıkanıp temizlendiğinden emin olun.

5 - İştahsızsa üstelemeyin

Dr. Yücel, "Aşırı sıcak havalarda çocuklarda iştahsızlık durumu gözlenebilir. Bu durumda öğün araları daha sık ve öğün miktarı daha az tutulabilir. Ancak iştahsızlığı 1 ayı geçiyorsa hekime götürmekte fayda var” şeklinde konuştu.