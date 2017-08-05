Çocuğunuzun yüzmesi için 5 sebep

Yüzmeyi sevmeyen çocuk neredeyse yoktur. Yaz mevsiminin güzelliğinden yararlanın ve yüzmeyi düzenli hale getirmesi için şartlarını oluşturmaya çalışın. Bu sayede çocuğun hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi için olumlu katkı sağlanacağını söyleyen Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Binnet, ömür boyu sürecek bir spor alışkanlığı kazandırmak için de yüzmenin mükemmel bir seçenek olduğunu söylüyor.

Fiziksel gelişim; çocukların entellektüel ve duygusal gelişiminin bir parçası olarak gösteriliyor. Bu nedenle egzersiz, çocukların bedensel olduğu kadar zihinsel gelişimi için de önem taşıyor. Düzenli olarak spor yapan çocuklarda öğrenme kapasitesi ve kendine güven duygusunun geliştiğini hatırlatan Prof. Dr. Binnet, "Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektirdiğinden, kardiyovasküler dayanıklılık, kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran birkaç spordan biri. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlıyor” dedi.

Çocukları bilgisayar ve tablet başından kaldırabilmek için yüzmenin iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Binnet, yüzmenin kas gelişiminden obeziteye, zihin gelişiminden kalp hastalıklarına kadar çocuk sağlığı ve gelişimine olumlu katkı sağlayan bir aktivite olduğunu belirtiyor. Çocukları yüzmeye yönlendirmek için ideal yaş aralığı ise 5-8 olarak gösteriliyor.

1 - Kas ve kemik gelişimini hızlandırıyor

Yüzme sırasında tüm vücut aynı anda ve senkronize bir biçimde çalışıyor. Bu koordineli çalışma sonunda her bir kas eşit oranda gelişiyor ve güçleniyor. Bu sayede ilerleyen yaşlarda sakatlanma riski de azalıyor. Yüzerken özellikle göğüs, omuz ve sırt kasları daha yoğun çalışıyor. Ayrıca bacak ve kol kasları da güçleniyor. Prof. Dr. Binnet, bu sporla ilgilenen çocukların kas ve kemik gelişiminin daha hızlı olmasına bağlı boylarının da yaşıtlarına göre daha hızlı uzadığını ve vücutlarının da orantılı şekilde geliştiğini söylüyor.

2 - Obeziteyi önlüyor

Çocukların, vazgeçemedikleri oyuncakları haline gelen bilgisayar, tablet ve telefonlar nedeniyle gün geçtikçe daha hareketsiz bir yaşam sürüyor. Bu durum kaçınılmaz olarak fazla kilo ve obezite sorununu beraberinde getiriyor. Ancak, çocuklarda obeziteyi önlemenin, muhtemel sağlık sorunlarının tedavisinden çok daha kolay ve önemli olduğu da biliniyor. Yüzme yeme bozukluğu olan çocuklarda iştah arttırarak sağlıklı vücut gelişimine de katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Mehmet Binnet, "Yüzme hem obeziteyle savaşmak, hem de sağlıklı vücut kütle indeksine ulaşmak için tercih edilebilecek en iyi egzersizlerden biri. Her çocuk suda oynamayı sever. Üstelik su hareket kabiliyetini kolaylaştırdığı için, özellikle kilo fazlası olan çocuklara da yardımcı oluyor. Bu sayede hem diyabet, kalp hastalıkları riskini düşürmek mümkün olabiliyor, hem de çocuk çok daha enerjik oluyor” şeklinde konuştu.

3 - Kalp hastalıklarına karşı koruyucu

Düzenli olarak yüzmenin çocuklarda kan basıncını düzenleyerek kan dolaşımını da hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Binnet, "Yüzme kalp kasının güçlenmesini sağladığı gibi çocuklarda meydana gelebilecek olan kalp rahatsızlıklarından da koruyor. Düzenli olarak yüzen çocukların kalp ritimleri de düzenli seyrediyor” dedi.

4 - Motor becerilerini artırıyor

Çocukluk döneminde özellikle daha hareketi çocuklar için düşmelere bağlı kazalar önemli bir risk oluşturuyor. Ancak yüzme açık alanda yapılan koşma, atlama gibi sporlara oranla düşme riskinin çok daha az olması nedeniyle tercih edilebilecek sporlar arasında yer alıyor. Prof. Dr. Binnet, özellikle kas tonusunun (kasın harekete karşı gösterdiği direnç) düşük olması nedeniyle denge kaybı yaşayan ve bu nedenle düşme riski daha fazla olan çocuklarda tercih edilebilecek sporlardan biri olduğunu söyledi. Çocuklar suyun içinde ağırlıksız hale geldikleri için düşük kas tonusu hareket kabiliyetini daha az engel oluyor. Motor becerilerini geliştirerek daha iyi denge sağlamalarına da yardımcı oluyor.

5 - Zihni dinç tutuyor

Genel olarak egzersiz vücutta mutluluk hormonu olarak tanımlanan serotonin miktarını artırıyor. Yüzme sonrasında da artan hormonlar çocukların kendilerini çok daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Yüzmenin psikolojik olarak rahatlatıcı etkisi çocukların zihnini de dinç tutuyor. Prof. Dr. Binnet, bu nedenle düzenli olarak bir sporla ilgilenen çocukların okul başarısının da arttığına işaret ediyor.