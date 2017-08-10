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Çocuğunuzu sinek ısırdıysa dikkat!

Çocuklarda bu hastalıklara dikkat edin. Bu hastalıklar için neler yapmak gerekiyor diyorsanız vermiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
Çocuğunuzu sinek ısırdıysa dikkat!

Güneş yanıkları 

Güneşe uzun süre maruz kalan çocuklar özellikle 2 saatin sonunda ishal ve kusma şikâyetleriyle doktora başvuruyorlar. Çocuğunuz ağır bir güneş çarpması yaşıyorsa ve bilincini kaybetmek üzereyse hastane ortamında müdahale yapılması gerekir. Ancak çocuğunuzun hafif bir şekilde atlattığını düşünüyorsanız üzerindeki kıyafetleri çıkartarak ılık bir duş aldırmanız yeterli gelecektir.

Sinek ısırmaları 

Çocuklarda meydana gelen sinek ısırıklarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar bu bölgelern mümkün olduğunca kaşınmaması gerektiğini belirtiyorlar.  Aksi takdirde ciddi alerjik reaksiyonlar ve beraberinde ciltte ağır enfeksiyonlar meydana gelebiliyor. 

İsilik 

Sıcağın etkisiyle aşırı terlemeye bağlı olarak isilik daha çok bebeklerde görülüyor. Ciltte nokta şeklinde döküntüler oluyor. Çoğu zaman sıcak havada fazla giydirmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Çocuğa her gün banyo yaptırarak ve çok ince giydirerek, ilaç bile sürmeden isilikler kendiliğinden geçebiliyor.

Burun kanaması 

Burun kanaması özellikle güneş çarpmasına bağlı olarak da ortaya çıkan bir durumdur.  Ayrıca burun kanaması burunla oynamaya bağlı olarak da gerçekleşebilir. Bu durumla karşı karşıya kaldıysanız çocuğun kafasını dik tutarak, burun kanatlarına mekanik baskı uygulayın aynı anda soğuk kompreste uygulamanız gerekir. 

Havuz ve denizden enfeksiyon bulaşır mı?

Evet, havuz-deniz kirliliğine bağlı hastalıklar görülüyor. Özellikle yaz aylarında daha yoğun olarak kullanılan havuzlar idrar yolu enfeksiyonları için risk teşkil ediyor. Uygun sağlık koşulları taşımayan havuzlardaki mikroplara çocuklar daha duyarlıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri idrar yaparken yanma şeklinde basit olabileceği gibi yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, idrarda kan görülmesi gibi daha ciddi şikayetlerle de karşımıza gelebilmektedir.
 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
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