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Çocuğunuza et yedirmenin bir yolu var!

Et yemeyen çocukların kalsiyum, B12 vitamini ve proteinin iyi kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Et tüketiminin olmaması süt ve ürünleri ile yumurta tüketmenin önemini daha da artırır.

Çocuğunuza et yedirmenin bir yolu var!
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:23
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Okul öncesi dönem boyunca büyüme ve gelişme çok hızlı olduğu için çocukların beslenmesini iyi ayarlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı okul öncesi çocukların, ebeveynleri vejetaryen olmamasına rağmen doğuştan hayvansal yiyecek tüketmeye duyarlı olduklarını ve bazen her tür eti reddettiklerini belirtti.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Eğer çocuk vejetaryen diyet tüketiyor ve bunda direniyorsa çocuğun enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için diyetinde çeşitlilik sağlanmalıdır. Vejetaryen çocukların; kalsiyum, demir, B12 vitamini ve proteinin iyi kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Et tüketiminin olmaması süt ve ürünleri ile yumurta tüketmenin önemini daha da arttırır. Yumurta, süt ürünleri, kurubaklagiller ve yağlı tohumlarla beslenmesini desteklemeli, posadan zengin olmayan bir beslenme programı oluşturmalısınız" dedi.

POSALI GIDALARA DİKKAT!

Vejetaryen çocuklarda diyetin, gereksinimden daha çok posa içerirse çinko, demir, kalsiyum gibi minerallerin ve diğer besin öğelerinin emiliminin engellendiğini dile getiren Küçük, "Bol sebze, meyve tüketimine devam ediniz fakat kabuklarını soyarak tükettirmelisiniz. Büyüme çağında, kepekli ürünler yetişkinlerden farklı olarak düşük miktarlarda tüketilmelidir." diye konuştu.

Diyetisyen Aslıhan Küçük, et tüketmeyen çocuklara mutlaka yedirilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı: "Yumurta; özellikle et tüketmeyen bebek ve çocuklarda protein ve demir desteği için yumurta olmazsa olmazımızdır. Çocuğunuz eğer katı halde yumurtayı sevmiyor, tüketmemekte ısrar ediyorsa çorbalara terbiye yaparak tükettirebilirsiniz. Kurubaklagiller protein, mineral ve lif ile yüklüdür. Ana öğünlerde esas yemek olarak kurubaklagil veya yumurtalı bir yemek bulundurunuz. Kurubaklagillerden sadece ana öğünlerde faydalanmak yerine; humus şeklinde hazırladığınız kurubaklagil harcını dilerseniz ekmek üstüne sürerek çocuğunuz için keyifli bir atıştırmalık alternatif geliştirebilirsiniz. Protein ve kalsiyum deposu, süt ve ürünlerini mutlaka tükettirmelisiniz.

Süt ürünlerini yoğurt, ayran, süt, muhallebi, ev yapımı milkshake şeklinde farklı alternatiflerle sunabilirsiniz. Çocuğunuz hala tüketmemekte ısrar ediyorsa süt-yoğurt yerine soya sütü; peynir, yumurta yerine soyadan yapılmış 'soya eti veya soya kuşbaşısı' gibi yiyecekleri tüketiniz. Bu durumda da B12 vitamini ve kalsiyum alımınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Balık tüketmediğinizde günde 2 porsiyon omega-3 yağları içeren besinleri tüketin. Bunların 1 porsiyon değerleri; bir yemek kaşığı (10 ml) kanola veya soya yağı; bir yemek kaşığı (10 ml) keten tohumu yağı; 1 yemek kaşığı (10 g) ezilmiş keten tohumu; 2 avuç (60 g) cevizdir. Kabuklu sert meyveler ve yağlı tohumlar fazla miktarda yağ içerdiğinden önerilenden daha fazla tüketmemeye özen gösteriniz."

 
Etiketleraslıhan küçüketçocukproteinkalsiyumçocuk sağlığı
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