BakırköyProf. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesiİnternet Bağımlılığı Polikliniği'ne günde 15 çocuk başvuruyor. Yaşları 12-18 arasında değişiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi SUAM Çocuk Psikiyatri Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Karaçetin, her geçen gün artan internet bağımlılığıyla ilgili sorunları ve olumsuzlukları anlattı.

Sabah gazetetesinin haberine göre: Çocuklarda oran geçen senenin 5 katı arttı. Çoğunluğu erkek olan ve yaşları 12-18 arası değişen çocuklarımıza burada yarım gün tedavi uyguluyoruz. Her geçen gün artan başvuru nedeniyle bunu 2 yarım güne çıkarttık. Psikolojik eğitim, motivasyon ve aktivite programları eşliğinde en az 45 gün sürüyor.

Çocuğunuz sosyal alanlarda bulunmuyorsa, derslerine odaklanmıyorsa, odasına kapanıyorsa, internetin bilgisayarın başından kaldırıldığı zaman bir haz alınmıyorsa, bu durum teknoloji ve internet bağımlısı olduğunu gösteriyor.

2-6 yaş arası 20 dakikadan daha az olmalı, 6-12 yaş arası 1 saatten az olmalı, 12-18 arası ise 2 saatten az olmalı.

Anne ve babanın rehberlik etmesi çok önemli. Ailenin, çocuklarının yanında teknolojiyi sağlıklı şekilde kullanmaları gerekir. Kullanırken bile, çocuklarıyla göz teması kurmalılar.