Çocuğunuz arkadaş edinmekte zorlanıyorsa...

Psikoloji profesörü Bernardo J. Carducci'ye göre çocuklukta çekingenlik çok yaygındır ve ebeveynler çocuklarına kendileriyle barışık ve özgüvenli olma konusunda yardım edebilir.

Çocuğunuz parkta oyun oynarken arkadaş edinmekte zorlanıyorsa bu duruma müdahale etmeyin. Kendisinin diğer çocuklarla konuşup ilişki kurmasına izin verin. Aksi takdirde çocuğunuz böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığında ne yapacağını öğrenemez.

Çocuğunuzu kalabalık bir ortama bırakırken kısa bir süre onun yanında durun. Bu onun ortama alışana kadar kendini iyi hissetmesini sağlar. Ancak bütün zamanı sizin yanınızda durarak geçirmemeli bu yüzden geri döneceğinizi ve merak edecek bir şey olmadığını söylerek oradan ayrılın.

Çocuğunuz için kalabalık bir ortama girmek rahatsız edici olabilir. Bu nedenle onu yeni durumlara karşı hazırlayın ve yaşayacaklarınızı onunla önceden konuşun. Örneğin, bir doğum günü partisine gidecekseniz ''Daha önce doğum günlerine gittin, doğum günlerinde oyunlar oynuyoruz ve pasta yiyoruz'' diyebilirsiniz.

Okul değiştirme ya da okula başlama süreçlerinde utangaç olarak tanımlamadığımız çocuklar bile zaman zaman utangaçlık gösterebilirler. Bu durumda çocuğunuz ile konuşup, herkesin zaman zaman gergin hissedebileceğini, sizin başınızdan geçen bir olayı ve bununla nasıl başa çıktığınızı daha sonra ne kadar iyi hissettiğinizi anlatmanız gerekir.