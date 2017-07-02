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Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları kırkarak suya sokuyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, çobanlar 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından etkilenen koyun ve keçileri telef olmamaları için yünlerini kırkarak Habur Çayı’na sokuyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:49
Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları kırkarak suya sokuyor

Termometrelerin zaman zaman 40 dereceye kadar yükseldiği Beytüşşebap’ta çobanlar, koyun ve keçiler için yoğun çaba gösteriyor. Sıcaktan etkilenen hayvanların telef olmamaları için yünlerini kırkan çobanlar, daha sonra hayvanları serinletmek için Habur Çayı’na sokuyor. 4 koyun ve bir keçinin sıcak yüzünden telef olduğunu belirten Haydar Ermağan adlı çoban, “Ramazan ayı sonlarına doğru havalar çok ısındı. Gece geç saatlerde yaban hayvanlarından dolayı hayvanlarımızı dağlık arazide otlatmak zorunda kalıyoruz. Sabah olduğunda da sıcaklardan korumak için süt sağma işlemi öncesi suya atıp serinletiyorum. Yoksa sıcaklar nedeniyle hepsi telef olacak. Aynı zamanda yünlerini kesip yıkıyoruz. Akşam saatlerinde de kurt nöbetimiz başlıyor. Zor meslek olmasına rağmen yapmak zorundayız” dedi.

10 keçisinin bulunduğunu ve bir keçisinin telef olduğunu anlatan Mustafa Gökçe ise sıcaktan etkilenen keçilerinin yünlerini kestiğini daha sonra ise çayda yıkayıp, sürünün içine saldığını anlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 11:49
  1. Sabah
  2. Şırnak
  3. Gökçe
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