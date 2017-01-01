CNR Emlak Fuarı inşaatın zirvesini buluşturacak

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin destekleriyle 23-26 Kasım tarihleri arasında, CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek olan CNR İstanbul Emlak Zirvesi ve Fuar'ı, yatırımcıları, proje sahiplerini ve finansman sektörünü bir araya getirecek. CNR İstanbul Emlak Zirvesi, sektörün özellikle yatırım ve finansman konularının tartışılacağı, projelerin ve bu projelerin bulundukları coğrafyaların da tanıtılacağı bir zirve olacak.

CNR Emlak Fuarı'nda, aralarında Remax Portugal, TIMC, Casablanca Mediaçao Imobiliaria, Amerıca Eb5 Vısa Llc'nin de olduğu çok sayıda uluslararası firma katılımcı olarak yer alıyor.

Açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yapacağı CNR Emlak İstanbul Zirvesi'ne; TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Konutder Başkanı Altan Elmas, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, Dr. Can Fuat Gürlesel, Hacı Ali Taylan, Nazmi Durbakayım, Prof. Dr. Kerem Alkın, Vedad Gürgen, Mesut Pektaş, Hüseyin Oflaz, Kerim Alain Bertrand, Mehmet Sami Kılıç, Oya Zıngal, Zafer Arslan, Dr. Eyüp Vural Aydın, Hasan Tahsin Usta, Doç. Dr. Recep Bildik, Mehman Abbas, Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Panagiotis Koutsıkos, Ukrayna Altyapı Bakanlığı Proje Müdürü Taras Boıchuk, Suudi Aramco Proje Direktörü Emad Johar, Gülnur Üçok, Vehbi Orakçı, Oğuz Kösebay, Haluk Sur, Şinasi Bayraktar, Umurcan Gago gibi alanlarında uzman çok sayıda isim konuşmacı olarak katılacak.

"Şimdi Türkiye'ye yatırım zamanı"

Emlak sektörüne yön veren CNR Emlak İstanbul Zirvesi'nde 30'un üzerinde konuşmacı, 25 ülkeden, 500'den fazla uluslararası katılımcı ile buluşacak. CNR Emlak Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek CNR Emlak İstanbul Zirvesi'nde "Şimdi Türkiye'ye yatırım zamanı" mottosu ile uluslararası yatırımcı ve sektör profesyonellerin perspektifinden Türkiye'nin sektördeki önemine dikkat çekilecek. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği zirvede; dünyada ve Türkiye'de emlak sektörü ve gayrimenkulün geleceği, Türkiye nasıl yatırım çeker? Yabancı yatırımcı ne istiyor? Uluslararası yatırımcıların perspektifinden Türkiye'nin sunduğu avantajlar, gayrimenkulde yatırım ortaklıkları ve gayrimenkulün finansmanı gibi konu başlıkları ele alınacak.