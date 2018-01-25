CNN Türk'ün provokasyonuna halk isyan etti!

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nden tanklar ve askerler Suriye'ye doğru geçmeyi sürdürürken bölgeden yayın yapan Doğan Medya'ya ait CNN Türk kanalı büyük bir provokasyona imza attı.

Bu provokatif yayına vatandaşların tepkisi çok sert oldu.

Halkı korku ve paniğe sevk etmeye çalışan CNN Türk kanalı, yaptığı yayın sırasında Gülbaba Köyü'nde yaşayan vatandaşların 'korku ve panik' nedeniyle bölgeden kaçtığı yalanını ortaya attı. Bunu duyan vatanperver Gülbaba Köyü sakinleri ise muhabire ve kameramana sert tepki göstererek bölgeden yayın yapmalarını engelledi ve onları kovdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.