CNN Türk'ün provokasyonuna halk isyan etti!
Doğan Medya bünyesinde yayınlarına devam eden CNN Türk, skandal bir yayına imza attı. Kanal, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'e düzenlenen operasyonlar sırasında Kilis halkının korkudan bölgeyi terk ettiğini söyledi. Bu provokatif haberin üzerine Kilis halkı, haberi yapan kanal çalışanlarına çok sert tepki gösterdi.25 Ocak 2018 Perşembe 09:45
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nden tanklar ve askerler Suriye'ye doğru geçmeyi sürdürürken bölgeden yayın yapan Doğan Medya'ya ait CNN Türk kanalı büyük bir provokasyona imza attı.
Bu provokatif yayına vatandaşların tepkisi çok sert oldu.
Halkı korku ve paniğe sevk etmeye çalışan CNN Türk kanalı, yaptığı yayın sırasında Gülbaba Köyü'nde yaşayan vatandaşların 'korku ve panik' nedeniyle bölgeden kaçtığı yalanını ortaya attı. Bunu duyan vatanperver Gülbaba Köyü sakinleri ise muhabire ve kameramana sert tepki göstererek bölgeden yayın yapmalarını engelledi ve onları kovdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.