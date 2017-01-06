CNN Türk'ten Nevşin Mengü'ye kötü haber

CNN Türk, ana haber sunucusu Nevşin Mengü'nün kuşağını bir saat kısaltma kararı aldı.

CNN Türk'ten Nevşin Mengü'ye kötü haber
Eklenme: 06 Ocak 2017, 15:30
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Medyatava'nın haberine göre, hafta içi her gün 2 saat yayın yapan Nevşin Mengü, pazartesiden itibaren ekranda 1 saat daha az yer alacak.

Saat 10.00'da ekrana çıkan Ahu Özyurt'un kuşağı ise 1 saat uzatıldı.

Geçtiğimiz günlerde sunucunun zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmiş ve bu iddiaya yanıt veren Mengü, 'kovulmadım, pazartesi yayındayım' demişti.

 
EtiketlerNevşin MengüCnntürkAhu Özyurt
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