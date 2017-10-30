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CNN Türk'ten kovulan Nevşin Mengü'nün yeni adresi

CNN Türk'ten kovulan Nevşin Mengü'ye BirGün kucak açtı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:43
CNN Türk'ten kovulan Nevşin Mengü'nün yeni adresi

Gazetecilik yapmak yerine iki haberinden birinde hükümeti eleştirme peşinde koşan Nevşin Mengü'nün, bu tutumu nedeniyle CNN Türk'teki işine son verilmişti.

GİRDİSİ ÇIKTISI 23 DAKİKA

Son olarak Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beyaz Saray'daki görüşmesinin 'kısa sürdüğünü' aktarırken 'girdisi çıktısı 23 dakikalık görüşme' ifadelerini kullanması CNN Türk'te bardağı taşıran son damla olmuştu.

BİRGÜN DUYURDU

Mengü'nün yeni adresi ise Birgün'ün resmi Twitter hesabından duyuruldu: Mengü yazılarıyla bundan böyle BirGün'de..

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:43
  1. CNN Türk
  2. Nevşin Mengü
  • Mehmet gulerMehmet guler31 dk önce
    Ne haber yapıyorsunuz bu ka....
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