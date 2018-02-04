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CNN şaşırtmadı! 'Türk askerleri Suriyeli mültecilerin üzerine ateş açtı'

ABD'nin önde gelen uluslararası medya kuruluşlarından CNN, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Ordusu'nun Suriyeli mültecilerin üzerine ateş açtığını söyleyerek skandal yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

04 Şubat 2018 Pazar 13:25
CNN şaşırtmadı! 'Türk askerleri Suriyeli mültecilerin üzerine ateş açtı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın bile "fake news" sözleriyle tanımladığı CNN, yine bir yalan habere imza attı. -

CNN televizyonuna bağlı internet sitesinde yer alan bir haberde, TSK ve ÖSO unsurlarının bölgedeki Suriyeli mültecilerin üzerlerine ateş açtıkları yalanını yazdı.

"GELİŞİ GÜZEL ATEŞ AÇILIYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütlerinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde bölgede yer alan sözde TSK kaynaklı şiddet olayları nedeniyle kaçışların yaşandığı ve bu kaçışlar sırasında da Türk askerlerinin mülteci durumundaki Suriyelilere ateş açtıkları belirtildi.

Bölgeden aldıkları iddia edilen bilgilere göre çok sayıda sivilin bu şekilde hayatını kaybettiği belirtirlikten, bölgede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyulduğu da belirtildi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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