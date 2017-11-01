CNN duyurdu, Rus bombardıman uçakları...

CNN’e konuşan ABD’li yetkililer, Pazar günü TU-95 tipi 2 Rus bombardıman uçağının uçak gemisi USS Ronald Reagan’a yaklaştığını ve gemiden havalandırılan F/A-18 savaş uçaklarının Rus uçaklarını uzaklaştırdığını belirtti.

Yetkililer, Rus uçaklarının olay çıkarmadan bölgeden ayrıldığını ve bu sıcak temasın tehlikeli görülmediğini ifade etti.

USS Ronald Reagan uçak gemisi, bu olay sırasında Japon Denizi’ndeydi.

USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz isimlerini taşıyan 3 ABD uçak gemisi, bu aralar ABD’nin 7. filosunda. 7. filo, Hint Okyanusu’nun batısı ve PasifikOkyanusu’nun doğusuna bakıyor.

ABD, Rus uçağının önleme hamlesinin çok tehlikeli olduğunu ifade etmişti. Rusya ise uçakların kendi sınırlarına doğru yöneldiğini belirterek, bu hamleyi savunmuştu.

Bu bölgede Çin, Japonya ve Kore de bulunuyor. Kuzey Kore’nin yanı sıra Çin ve Rusya da ABD’nin bölgeye yönelik artan ilgisinden rahatsız. Son aylarda bombardıman uçaklarını Kore bölgesinde konuşlandıran Rusya, ‘Bölgede ben de varım’ diyor.

Haziran ayında da Pentagon, Rusya ordusuna ait bir jetin, Baltık Denizi üzerinde uçmakta olan ABD keşif uçağının yaklaşık 1,5 metre yakınından geçtiğini açıklamıştı. Daha sonra da olayın fotoğrafları yayımlanmıştı.