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CNN: Amerika Menbic'ten çekilmeyecek

Ankara'nın YPG'li teröristlerin elindeki Menbic'ten askerlerini çekmesini istediği Washington yönetimi, pozisyonunu değiştirmedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:58
CNN: Amerika Menbic'ten çekilmeyecek

Türkiye ve ABD arasındaki gerilim, zirveye tırmanacak. CNN International, Washington yönetiminin Menbic'ten çekilmeyeceğini özel haberiyle duyurdu.

Ankara'nın talebine olumsuz yanıt veren ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor.

ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası General Joseh Votel, Menbic'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.

Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

ABD, terör örgütü IŞİD'i bölgeden çıkarmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle birlikte cephe kurdu. Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Pentagon YPG'ye binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı.

Türkiye, 20 Ocak'ta YPG'nin en batıda elinde tuttuğu Afrin'i teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı harekâtını başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:58
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