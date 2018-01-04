Clintonların evinde yangın çıktı!

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve son seçimlerde aynı göreve talip olan eşi Hillary Clinton’un New York’taki Chappaqua’da bulunan evlerinin bir kısmı yandı. Çiftin yaşadığı bölümde hasar olmadığı, ancak çifti korumak için orada olan Birleşik Devletler Gizli Servisi’nin kullandığı binanın yandığı duyuruldu.

Yerel saatle 14.40’ta ikinci katın tavanında alev görülmesi üzerine fark edilen yangın, kimseye zarar vermeden söndürüldü.

Olay sırasında Clintonların evden olmadığı açıklandı.

Henüz yangının sebebi belirlenemedi.