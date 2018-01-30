Clinton’dan Trump’ı kızdıracak adım

2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerinde şu anki başkan Donald Trump’ın en güçlü rakibi Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, Trump’ı kızdıracak bir adım attı. Clinton, Amerika Birleşik Devletleri’nde geride bıraktığımız ayın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan “Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) kitabıyla kameralar önünde poz verdi. Clinton’un bu pozu, ABD’li sosyal medya kullanıcılarınca “Trump’ı kızdıracak adım” olarak nitelendi…

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran Ateş ve Öfke’de ABD Başkanı Trump’ın zehirlenmekten korktuğu gerekçesiyle sadece hamburger yediği gibi pek çok iddia bulunuyor.