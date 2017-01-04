Clinton ve Trump yeniden yan yana gelecek!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton ile Donald Trump'ın, devir teslim töreninde yeniden bir araya geleceği açıklandı

Clinton ve Trump yeniden yan yana gelecek!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 18:39
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8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a kaybeden Clinton'dan sürpriz bir karar geldi. Clinton, 20 Ocak'ta Trump'ın başkanlık görevini Obama'dan devralacağı törene katılacağını açıkladı.

ABD seçimleri tarihinin en 'kirli' seçim yarışlarından birine sahne olan seçimlerde, clinton ve Trump birbirlerine sert çıkışlarda bulunmuş, hatta Trump başkan seçilirse Clinton'ı yargılatacağını söylemişti.

Hillary Clinton, 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törende eşi Bill Clinton ile birlikte yer alacağını açıkladı.  

Trump'ın Irak Savaşı nedeniyle yerden yere vurduğu bir diğer isim olan George W Bush ve eşi Laura Bush'un da devir teslim törenine katılacağı açıklandı.

 

 
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