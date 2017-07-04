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Clichy'in Galatasaray'a transferini De Jong engellemiş

Medipol Başakşehir'in imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy'nin Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı-kırmızılılar'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı...

04 Temmuz 2017 Salı 12:47
Clichy'in Galatasaray'a transferini De Jong engellemiş

Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşmelerini sordu. 

Hollandalı oyuncunun Gael Clichy'ye Galatasaray'la ilgili verdiği referansların transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu. 

De Jong'un "Galatasaray'da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor" sözleri Clichy'nin kararını değiştirtti.

Kaynak:BeinSports

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:47
  1. Galatasaray
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