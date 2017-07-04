Clichy'i 'De Jong' vazgeçirdi söylentisi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy'nin, Galatasaray'la anlaşma sağladığı ancak sonradan bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşlerini sordu. Hollandalı oyuncunun, Clichy'ye Galatasaray'la ilgili verdiği referanslar nedeniyle transferin olumsuz sonuçlandığı kaydedildi.

De Jong'un "Galatasaray'da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor" dediği ve bu nedenle Clichy'nin kararını değiştirdiği iddia edildi.