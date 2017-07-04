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Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde

31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy Medipol Başakşehir'le görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Akit Clichy'yi Başakşehir Spor Tesisleri'nden görüntüledi.

04 Temmuz 2017 Salı 21:08
Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde

YENİAKİT.COM.TR - Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Başakşehir Kulübü, 31 yaşındaki Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti. Clichy'yi havalimanında, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fransız sol bek Gael Clichy, Başakşehir Spor Tesisleri'ni gezerken Akit kameralarına yakalandı.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 21:08
  1. Gael Clichy
  2. Başakşehir Spor Tesisleri
  3. Başakşehir Kulübü
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