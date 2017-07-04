Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy Medipol Başakşehir'le görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Akit Clichy'yi Başakşehir Spor Tesisleri'nden görüntüledi.04 Temmuz 2017 Salı 21:08
YENİAKİT.COM.TR - Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Başakşehir Kulübü, 31 yaşındaki Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti. Clichy'yi havalimanında, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Fransız sol bek Gael Clichy, Başakşehir Spor Tesisleri'ni gezerken Akit kameralarına yakalandı.
Kaynak: yeniakit.com.tr