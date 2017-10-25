Cleveland'ı Lebron James taşıdı! Cedi Osman...

NBA'de normal sezona 6 karşılaşma ile devam edildi. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da mücadele ettiği Chicago Bulls’u 119-112’lik skorla mağlup ederek, ligdeki 3. galibiyeti aldı. Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 13 asist, Kevin Love 20 sayı, 12 ribaund ve Jeff Grenn 16 sayı, 2 asist ile maçı tamamladı. Bulls'ta ise Justin Holiday 25 sayı, 4 ribaund, Lauri Markkanen 19 sayı, 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Cleveland'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, müsabaka süre almadı.

Clippers'tan seri galibiyetler

Los Angeles Clippers, Staples Center’da oynadığı Utah Jazz’ı 102-84’lik skorla yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Clippers’ta Blake Griffin 22 sayı, 9 ribaund, Patrick Beverley 19 sayı, 5 asist ve DeAndrea Jordan 11 sayı, 18 ribaund ile katkı verdi. Utah’ta ise Donovan Mitchell 19 sayı, 25 ribaund ve Thabo Sefolosha 11 sayı, 12 ribaund mücadele etti. NBA’de heyecan 10 müsabaka ile devem edecek.

Günün sonuçları ise şöyle:

Cleveland Cavaliers: 119 – Chicago Bulls: 112

Orlando Magic: 125 – Brooklyn Nets: 121

Boston Celtics: 110 – New York Knicks: 89

Minnesota Timberwolves: 107 – Indiana Pacers: 130

Portland Trail Blazers: 103 – New Orleans Pelicans: 93

Los Angeles Clippers: 102 – Utah Jazz: 84