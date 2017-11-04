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Cleveland Cavaliers galibiyeti hatırladı

Son 4 maçını kaybeden Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 130-122 mağlup etti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:28
Cleveland Cavaliers galibiyeti hatırladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 130-122 yendi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cavaliers, LeBron James'in 57 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansla oynadığı maçta Washington Wizards deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 

Kariyerinde 11. kez bir maçta 50 ve daha fazla sayı üreten 32 yaşındaki LeBron James, 3 Mart 2014 tarihinde 61 sayıyla oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasından sonraki en iyi performansına imza attı. James, NBA tarihinde 29 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti. 

Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçta süre alamadı. 

Philadelhpia 76ers, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 121-110 mağlup etti. Furkan Korkmaz'ın oynamadığı karşılaşmada Jonathan Clay Redick 31, Robert Covington 22 sayı kaydetti. 

Andre Drummond'ın 24 sayı, 15 ribaund ile "double double" yaptığı mücadelede Detroit Pistons, Milwaukee Bucks'ı 105-96 ile geçerken, New Orleans Pelicans deplasmanda Dallas Mavericks'i 99-94 yendi. Konuk ekipte Anthony Davis 30 sayı, 13 ribaunt, DeMarcus Cousins de 20 sayı, 22 ribaunt ile çift haneli rakamlara ulaştı. 

SONUÇLAR

NBA'da alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks: 105 - 96 

Orlando Magic - Chicago Bulls: 83 - 105

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers: 121 - 110 

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: 122 - 130 

Atlanta Hawks - Houston Rockets: 104 - 119 

New York Knicks - Phoenix Suns: 120 - 107 

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 94 - 99 

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets: 108 - 101 

Denver Nuggets - Miami Heat: 95 - 94 

Utah Jazz - Toronto Raptors: 100 - 109 

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics: 94 - 101 

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets: 124 - 112

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:28
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