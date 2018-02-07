CKK, Akkuyu NGS’den çekildi Tiflis için başvurdu

CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS’ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı.

CKK konsorsiyumu, geçen yıl haziranda Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat sonrasında ana anlaşma için bir neticeye varılamamıştı.

CKK, Akkuyu ile ilgili açıklamayı yaptıktan kısa süre sonra Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i lojistik merkezi haline getirmek için hazırlanan master plan için başvuran gruplar arasına katıldı. CKK, Tiflis projesinde Çinli ve ABD’li firmalarla yarışacak.