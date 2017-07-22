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Cizre’de virajı alamayan saman yüklü kamyon kaza yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde virajı alamayan saman yüklü kamyon kaza yaptı. Kaza nedeniyle araçta bulunan saman çuvalları etrafa dağıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
Cizre’de virajı alamayan saman yüklü kamyon kaza yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde saman yüklü kamyon, virajı alamayınca kaza yaptı. Kaza nedeniyle araçta bulunan saman çuvalları etrafa dağıldı. Nusaybin istikametinden gelip, Irak’a gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 PC 880 plakalı saman yüklü kamyon, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki kavşakta virajı alamayınca devrildi. Kamyonda bulunan saman dolu çuvallar etrafa dağılırken, kamyon sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı.

Cizre’de yeni köprü, çevre yolu ve ilçe merkez yolunu birleştiren kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar da soruna çözüm bulunmasını istedi. Vatandaşlardan Kerem Ediş, "Kazanın nedeni bu virajdır. Virajı çok keskin yapmışlar. Burada hemen hemen her gün büyük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşanıyor bu da büyük bir sıkıntıdır. Kazada ölü ve yaralı yok ama maddi zarar çok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
  1. Irak
  2. Nusaybin
  3. Şırnak
  4. Cizre
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