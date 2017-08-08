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Cizre'de kayyım farkı! Genç yetenekler aranıyor

Terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarından sonra yapılan kayyum görevlendirilmesiyle Cizre'de hayat fazlasıyla değişmeye başladı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:40
Cizre'de kayyım farkı! Genç yetenekler aranıyor

PKK'lı teröristlerin asker ve polislere düzenlediği kanlı saldırılarda örgüte destek olan belediyelere atanan kayyumlardan sonra vatandaşlar hizmet görmeye başladı.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Kentte yaşanan değişim tüm alanlara yansıdı. Cizre Belediyespor, terör mağduru çocukların daha iyi bir hayat sürebilmesi için alt yapı çalışmaları başlattı.

CİZRELİ ÇOCUKLAR HAYALLERİNİN PEŞİNDE

Terör mağduru çocuklar, kurdukları hayallerin peşinden giderek yeşil sahalarda kendilerini göstermeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:40
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