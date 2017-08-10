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Cizre’de alçak tuzak! Yaralı polisler var

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, devriye görevi zırhlı aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:02
Cizre’de alçak tuzak! Yaralı polisler var

Olay, Cizre ilçesi Yafes Mahallesi Nisan Sokak’ta gece saat 01.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, devriye görevi yürüten zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 4 polis yaralanırken, yolda derin bir çukur oluştu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tüm cadde ve sokakları kapatan polis ise teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:02
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