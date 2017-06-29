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Cizre'de 1 terörist daha teslim oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:50
Cizre'de 1 terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, ​Hakkari merkezde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen iki sığınakta, iki RPG-7 roketatar, iki biksi uzun namlulu tüfek, sekiz RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK'DAN KAÇTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:50
  1. pkk
  2. terörist
  • yücelyücel18 dk önce
    41 mi
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