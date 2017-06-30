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Cizre Belediyesi'nden 60 dönümlük çok amaçlı park

Cizre Belediyesi, Konak Mahallesi’nde 60 dönüm alan üzerinde çok amaçlı park yapım çalışması başlattı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:08
Cizre Belediyesi'nden 60 dönümlük çok amaçlı park

Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur’un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği İlçe Belediyesi, Konak Mahallesi’ne yönelik geliştirdiği park ve yeşil alan projesi kapsamında Dicle Nehri kenarında 60 dönüm arazi üzerinde çok amaçlı modern bir park kurmak için çalışma başlattı. Mahallede, her yıl çok sayıda kişinin boğulmasına neden olan kum ocaklarının faaliyetlerine son veren Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, boş kalan alanı halkın hizmetine açmak için DSİ ile yaptığı çalışma kapsamında nehrin kenarında düzenleme ve taş tahkimatı çalışması yapıldı. Ardından da hazırlanan projeler çerçevesinde 60 dönümlük alanda park yapım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarla ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, nehir kenarındaki 60 dönümlük alanda park çalışması başlattıklarını belirterek, “Eskiden bu alanlar kum ocaklarıydı ve kum çıkarıldığı için düzensiz bir nehir yatağı oluşmuştu ve her yıl çok sayıda insanımız bu çukurlarda boğuluyordu. Bizler hem bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de Cizre’ye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmak için bu 60 dönümlük alanda park çalışması başlattık” dedi.

Yapılan parkın çok amaçlı bir işlev göreceğini ve Cizre’nin güzelliğine güzellik katacağının anlatan Adanur, “Parkımız 5 metre genişliğinde yürüyüş parkuru, 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2,4 metre genişliğinde koşu parkuru, spor sahaları, çocuk oyunları alanları, fitness aletleri, salıncak alanı ve yeşil alandan oluşacaktır. Yani yapım çalışmaları devam eden parkımız çok modern ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak bir şekilde yapılacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:08
  1. Dicle
  2. DSİ
  3. Çal
  4. Cizre
  5. Konak
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