Çiygöz ve Ümerov’a üstün hizmet nişanı

Poroşenko, Kırım’da cezaevinden serbest bırakılan Çiygöz ve Ümerov’u kabul ederek Ukrayna devlet nişanı verdi. Çiygöz 3. derece üstün hizmet nişanı, Ümerov 2. derece üstün hizmet nişanı aldı.

Törende konuşan Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Çünkü onun (Ukrayna'ya) ziyareti esnasında Ahtem Çiygöz’ün ve İlmi Ümerov’un serbest kalmasına yönelik iyi bir şekilde eşgüdümlü hareket etmek için anlaştık. O (Erdoğan) bana bunu kimseye söylemememi rica etti." dedi.

Rusya’nın elinde bulunan diğer Ukraynalı siyasi tutukluların serbest bırakılmasının öncelikleri olduğunu belirten Poroşenko, onların mutlaka geri döneceğine inandıklarını ifade etti.

Poroşenko, "Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Ukrayna işgalden kurtulacak. Bu gerek Donbas gerek yasa dışı ilhak edilen Kırım için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.