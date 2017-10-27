Çiygöz ve Ümerov Ukrayna'ya döndü

Rus mahkemesi tarafından Kırım'da hapis cezasına çarptırılan ve serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) başkan yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.

Tarifeli uçakla İstanbul’dan Kiev’deki Borispol havaalanına gelen Çiygöz ve Ümerov'u, Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, KTMM Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Ukrayna Enformasyon Politikası Bakan Yardımcısı Emine Cabbarova, Ahtem Çiygöz’ün eşi Elmira Çiygöz, İlmi Ümerov’un kızı Ayşe Çiygöz ve Kırım Tatarlarından oluşan bir grup karşıladı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önlerinde büyük bir ödev bulunduğunu, mücadelelerine durmadan devam edeceklerini söyledi.

Kırımoğlu, Rus hapishanelerinde bulunan diğer Ukraynalı siyasi tutukluların serbest bırakılması için de gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

KTMM Başkanı Çubarov da Çiygöz ve Ümerov’un serbest kalmasının ardından Kırım Tatarlarına olan desteğin daha da büyüyeceğini söyledi. Çubarov, "Kırım’da Rus işgal yönetimi tarafından takip edilen diğer insanlar yalnız kalmayacaklar. Ukrayna devleti, hatta Meclis onlar için mücadele edecek." dedi.

Ahtem Çiygöz de Kırım Tatar halkı tutsak iken kendisinin serbest bırakılmasına özgürlük diyemeyeceğini ifade etti. Çiygöz, vatan, millet, toprak için verilen mücadeleyle sağlanacak özgürlüğün önemine işaret ederek, "Kurtuluşumuz semboliktir. Kırım Tatar halkı arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil bir koruyucusu olduğunu hissetti." diye konuştu.

İlmi Ümerov ise "Kırım’ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerçekleşecek. Bu bizim elbette görevimizdir." dedi.

Çiygöz ve Ümerov, önceki gün sabah saatlerinde Akmescit’ten alınarak önce Rusya'nın Anapa şehrine götürülmüş, daha sonra uçakla Ankara'ya gönderilmişti.

Çiygöz, 26 Şubat 2014'te KTMM ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, geçen ay Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ümerov ise "Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Akmescit'te yargılandığı Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için geldiği başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, cezaevindeki Kırım Tatarlarının durumuna ilişkin bir soru üzerine, "Cezaevinde olan Kırım Tatarı dostlarımızla ilgili her türlü girişim ve gayretin içindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin de neticesini alırız. Bunların takipçisiyiz. Kırım ile ilgili geçmişten bugüne tavrımız, bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası noktadaki yaklaşımımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik, bundan sonra da görmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





