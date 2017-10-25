Çiygöz ve Ümerov Türkiye'ye gönderildi

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov Türkiye’ye gönderildi.

QHA'nın haberine göre konu ile ilgili açıklama yapan Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Çiygöz ve Ümerov’un önce Akmescit’ten Anapa’ya götürüldüğünü, daha sonra ise oradan Ankara’ya yola çıktıklarını bildirdi.

Kırımoğlu, KTMM Başkanı Yardımcıların iadesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyareti sırasında varılan anlaşmalar sonucunda mümkün olabildiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Çiygöz ve Ümerov’un serbest bırakılmasına katkısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.