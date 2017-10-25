Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çiygöz ve Ümerov Türkiye'ye gönderildi

Kırım’da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un Türkiye'ye gönderildiği bildirildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:26
Çiygöz ve Ümerov Türkiye'ye gönderildi

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov Türkiye’ye gönderildi.

QHA'nın haberine göre konu ile ilgili açıklama yapan Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Çiygöz ve Ümerov’un önce Akmescit’ten Anapa’ya götürüldüğünü, daha sonra ise oradan Ankara’ya yola çıktıklarını bildirdi.

Kırımoğlu, KTMM Başkanı Yardımcıların iadesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyareti sırasında varılan anlaşmalar sonucunda mümkün olabildiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Çiygöz ve Ümerov’un serbest bırakılmasına katkısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:26
  1. Kırım
  2. Ahtem Çiygöz
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?