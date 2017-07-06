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Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
Bir adam tahtanın içine çakmanın zor olduğu bir çiviyi, çok basit bir yöntemle çaktı.
06 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
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