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'Çitos Efe'ye nazar değdi! Trafik kazası geçirdi

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla gündeme oturan Erzurumlu 6 yaşındaki Çitos Efe lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit'in içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Minik fenomen Efe, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:32
'Çitos Efe'ye nazar değdi! Trafik kazası geçirdi

Erzurumlu 6 yaşında ve 27 kilo olan "Çitos Efe" lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit, sosyal medyanın yeni fenomeni olmuştu. Kendine has üslubuyla çeşitli oyunlar oynayarak sempatik tavırlarıyla sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına giren Çitos Efe, küçük bir kaza geçirdi. Efenin içinde bulunduğu araç trafikte seyir halindeyken, önündeki aracın aniden durması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Çitos Efe ve ailesi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Çitos Efe, yapılan incelemelerin ardından ailesi tarafından evine götürüldü.

Hayranları için video çekerek kazayı anlatan Çitos Efe, "Ben küçük bir kaza atlattım. Çok şükür benim bir şeyim yok. Araba paramparça oldu hemde kırıldı. Sonra beni hastaneye götürdüler" dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:32
  1. Erzurum
  2. Çitos Efe
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