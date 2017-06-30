Çıraklıktan başladı patron oldu

Malazgirt ilçesindeki küçük sanayi sitesinde çıraklık yaptığı sırada satın aldığı 500 metrekarelik kapalı mobilya üretim atölyesinde her türlü mobilya üretiminin yanı sıra Malazgirt ilçesinde bir ilki başararak 3D kapak üretimi yapan Hasan Akar, azmin her türlü zorluğu yenebileceğini kanıtladığını söyledi. Parasızlık ve yoksulluğun kendisinde mücadeleci bir kişilik oluşturduğunu dile getiren Hasan Akar, “Küçük sanayi sitesinde mobilyacı çırağı olarak iş hayatına başlamamın üzerinden 20 yıl geçti. Bugün 35 yaşındayım. 15 yaşında okulu bırakarak başladığım bu iş nedeniyle yaşam savaşını kazandım. Bugün birlikte çalıştığı diğer iki erkek kardeşimi de yanıma alarak, onları da birer mobilyacı ustası yaptığım için çok mutluyum. Yaklaşık 20 yıl önce küçük yaşımıza rağmen kardeşlerimle bir araya gelip küçük bir mobilya kesim makinesi almaya karar verdik. 2 bin liralık tezgâhını borçla aldık. İşe başlarken kiracıydık. Dürüst çalıştık, yılmadık, azimle mücadele ettik, güçlüklere, engellere aldırmadık. Müşterilerimizi hiç aldatmadık, fazla karda gözümüz olmadı. Dürüstlüğümüzle elde ettiğimiz güvenle bugünlere geldik. 500 metrekare olan bu iş yerimizi satın alarak kendi işimizin sahibi olduk” dedi.

Malazgirt’in küçük bir ilçe olduğunu ve tüm yatırımlarını buraya yaptığını dile getiren Akar, “Başkaları gibi ilçemizden kaçmadık. Ekonomiye yaptığımız katkı ve sağladığımız istihdamla gurur duyuyoruz. İlçemizde vatandaşlarımız batı illerine bağlı kalmasın diye mobilyada bir devrim olan 3D kapak üretimini ilçemize getirdik. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz, ilçenizdeki bu ustalarınıza sahip çıkın. Batıdan sipariş verip altığınız tüm mobilya çeşitleri, mutfak mobilyaları ve çelik kapı hizmetini verebiliyoruz” diye konuştu.

Hasan Akar, meslek sahibi olabilmenin önemine de dikkati çekerek, “Elbette okumak, iş yerimi eğitimli kurmak isterdim. Ancak, bazen ’babam beni iyi ki zanaate yönlendirdi’ diye düşünüyorum. Günümüzde artık çağdaş hizmet veren meslek liseleri var. Gençler okuyamıyorlarsa mutlaka mesleğe yönlendirilmeli. Zanaat, kişinin kolundaki altın bileziktir. İş bulamasalar bile azimle çalışırlarsa kendi işlerinin patronu olurlar” şeklinde konuştu.