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Çipras'tan küstah açıklama: Agresif hamleler yapan agresif bir komşu

Yunanistan Başbakanı Çipras Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilgili sert ifadelerde bulunarak, Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:32
Çipras'tan küstah açıklama: Agresif hamleler yapan agresif bir komşu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında yaptı. Çipras konuşmasında Türkiye ile gerilimi arttıracak ifadeler kullandı.

Reuters'ın haberine göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

'AGRASİF BİR KOMŞU'

“Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:32
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