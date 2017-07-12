Çipras'tan hadsiz Türkiye mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kıbrıs ile ilgili düzenlenen toplantıda genel kurula katıldı. Çipras, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesinde adil ve uygulanabilir bir çözüm aradığını ancak Türkiye'nin adadaki birliklerin bulunması konusunda ısrar ederek sorunun kapsamlı bir çözümü kavuşmasına yanaşmadığını iddia etti.

Çipras, Kıbrıs sorununa Kıbrıs vatandaşlarının yararı için adil ve uygulanabilir bir çözüm getirilmesi amacıyla Yunanistan'ın niyetini yineleyerek Türk askerlerinin adayı terk etmesi ve Türkiye'nin müdahale haklarının ve teminat sistemi kaldırılması gerektiğini savundu.