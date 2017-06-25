Çipras'tan alçak istek: Türk ordusunu Kıbrıs'tan çıkarmalıyız!

Yunanistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının, bölgede gerilim yaratabileceği uyarısında bulundu ve bu konuda bir başarısızlığın her şeyden önce "önemli bir fırsatın kaçmasına" neden olacağını vurguladı.

"TÜRK ORDUSU KIBRIS'TAN UZAKLAŞTIRILMALI"

Türk ordusunun Kıbrıs’tan uzaklaştırılması gerektiğini ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda davranılması gerektiğini tekrarlayan Çipras, 28 Haziran’da İsviçre’de yapılacak görüşmeleri ileriye doğru atılacak bir adım olarak gördüğünü belirtti ve Yunanistan’ın şimdiye kadar elde edilenlerden vazgeçmeyeceğini, acele kararlar da almayacağını söyledi.

Çipras “Ne iyimser ne de kötümserim. Realistim. Kararlılıkla ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ETKİLENİR"

Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının, ülkesiyle Türkiye arasında gerilime neden olabileceğini vurgulayan Çipras, bu durumun Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti ve "Tüm bunların hesaba katılması gerekir." dedi.

Çipras ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuk doğrultusundaki kararlara saygı duyulduğu sürece Yunanistan’ın Türkiye’nin AB tam üyeliğini desteklemeye devam edeceğini söyledi.