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Çipras'ın darbecilerle ilgili sözlerini duyan Yıldırım bunları söyledi!

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cü askerlerin iadesiyle ilgili soruya Yunanistan Başbakanı Çipras, "Yargı karar verdi, o karara saygı göstermek zorundayız İltica başvurusuyla ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Bir kriz söz konusu değildir" diye yanıt verdi.Başbakan Yıldırım ise Çipras'ın sözlerine "Biz ülkemize karşı darbe yapan kişlerin iadesini elbette isteriz. Yargı ile idarenin işleri hukuk devleti olan her ülkede ayrıdır. Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" diye yanıt verdi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:09
Çipras'ın darbecilerle ilgili sözlerini duyan Yıldırım bunları söyledi!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın daveti üzerine Yunanistan'a  çalışma ziyareti gerçekleştiren Atina'ya gitti. Başbakan Yıldırım'a  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Mehmet Müezzinoğlu, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor.  Başbakan Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan  Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan  mevkidaşı tarafından karşılandı. İki lider baş başa görüşme öncesi selamlama  konuşması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Aleksis  Çipras, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.    Yunanistan Başbakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık  1 saat sürdü.

 İKİ BAŞBAKAN  ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Görüşme sonrası iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Yunanistan Başbakanı Çipras, şunları söyledi: "Sayın Başbakan Yıldırım'la 28 Haziran'da Kıbrıs konferansı ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir kalıcı çözümün bulunması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kendisi ile sürekli irtibat halinde olmamız konusunda anlaştım. Her ikimiz de olumlu adımlar atmak konusunda kararlıyız. Bu diyaloğun ileriye gitmesi için her türlü adımı atmaya hazırız. Son derece samimi bir şekilde bütün konulara yaklaşım gerçekleştirdik." 

DARBECİ ASKERLERİN İADESİ

Yunanistan Başbakanı Çipras darbeci askerlerin iadesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Biz mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek durumundayız. Mahkeme bir karar verdi, bu karara saygı göstermek durumundayız. İltica başvurusuyla ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Bir kriz söz konusu değildir. Türkiye'de demokratik kurumlara karşı bir saldırıda bulunulmuştur. Biz darbecilerin karşısında tavır aldık."

BAŞBAKAN YILDIRIM: TERÖR İNSANLIĞIN BAŞININ BELASIDIR

Başbakan Yıldırım ise konuşmasından şunları dile getirdi: Bu ziyarette şahsıma ve heyete gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça samimi ve dostça bir görüşme gerçekleştirdik. Aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerini, Ege'deki konularımızı, Kıbrıs'ı samimiyetle ele aldık ve değerlendirdik. Türkiye ve Yunanistan olarak biz ortak bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Gelecekte de sevinç ve kader de ortaktır. Kıbrıs konusunun Türkiye için de Yunanistan için  de çözülmesi gereken bir mesele olduğunu biliyoruz. Çözümün adil olması lazım,  adil yönetişimi sağlaması lazım. Ada'da yaşayan Türk toplumunun, Rum toplumunun  gelecekteki güvenliğini de teminat altına alacak bir çözüm getirilmesi  lazım.O bakımdan anlaştığımız konuları daha öncelikli olarak ele alarak iki ülke arasında ilişkileri ileri taşımak, hem ekonomi hem de sosyal ve kültürel anlamda yeni boyutlar kazandırmak çok daha faydalı olacaktır. Sorunların çözümünün yolu da kazan-kazan prensibine göre olmalı. 

15 TEMMUZ SONRASI AB İLE İLİŞKİLER

Darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da  Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde Avrupa Birliği maalesef  olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların, ilişkilerimizin olumlu yönde  gelişmesi için hiçbir katkısı yok. 15 Temmuz sonrası bazı Avrupalı dostlarımız beklediğimiz desteği göstermediler. Bunların ilişkimize olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bütün bunlar geride kaldı. AB ile Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'de yapılan toplantıda ortaya koydu. Göç meselesinin AB için, ülkemiz için önemli bir problem olduğunu bilerek geçişi kontrol altına aldık. Temennimiz AB'nin bundan sonra anlaşmanın geri kalan kısımlarını bir an önce yürürlüğe koymasıdır. Bugün terörden bedel ödemeyen bir ülke yok. Gün geçmiyor ki Avrupa'nın bir şehrinde bir terör olayı olmasın. Terör olayına bakarken farklı standartları bırakıp hareket etmek mecburiyetindeyiz. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye ve Yunanistan'dan geçtiğini bilmemiz lazım.

"EGE'DEKİ İHLALLER TEK TARAFLI DEĞİL"

İhlaller karşılıklı oluyor. Amacımız bu ihlalleri asgariye indirmek ve buradaki olayı tırmandırmamak. Zaman zaman biz karşılıklı görüşeceğiz. Danışmanlarımız bir arada çalışacak. Ege'deki ihlaller tek taraflı değil.  Kıbrıs her iki taraf için de çözülmesi gereken bir mesele. Çipras da biz de olumlu düşünceler içindeyiz. Bu konuda daha çok gayret etme ihtiyacı olduğunu da konuşma fırsatı bulduk.Yunanistan coğrafi avantaja sahip bir ülke dolayısıyla enerji koridorlarının da kavşağında bulunmakta. Enerji yatakları bizim bulunduğumuz bölgede yer alıyor. Biz bu açıdan bir avantaja sahibiz ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. Hem İsrail'le hem Türkiye ile yakın bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. 

YILDIRIM: DARBECİLER İLİŞKİLERE DARBE VURMASIN

Binali Yıldırım da darbeci askerlerin iadesiyle ilgili soruya "Biz ülkemize karşı darbe yapan kişlerin iadesini elbette isteriz. Yargı ile idarenin işleri hukuk devleti olan her ülkede ayrıdır. Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" diye yanıt verdi. Başbakan Yıldırım, Enerji hatlarıyla ilgili ise şunları dile getirdi: "TANAP'ın inşaatı yapılıyor. Türk Akımı Projesi'nin de Balkanlar ve Avrupa ülkelerine enerji güvenliği sağlamak konusunda açık olduğunu ifade etmek isterim.  Gerek Ege'de gerek Akdeniz'de enerji kaynaklarının kullanılması konusunda karşılıklı işbirliği çalışmalarını destekliyoruz." 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:09
  1. Başbakan Yıldırım
  2. Atina
  3. ziyaret
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