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Çipras’ı uyardık!

Belarus ve Almanya turuna çıkan Başbakan Yıldırım, "Yunanistan Başbakanı Çipras’a gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle ifade ettik" dedi. Belarus ziyaretinin ilk gününde ise ulaştırma, ekonomi, spor, standartlar, bilim ve kütüphanecilik alanlarında anlaşmalara imza atıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
Çipras’ı uyardık!

Başbakan Yıldırım, "Yunanistan Başbakanı Çipras’a gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle ifade ettik" dedi. Baştan beri bunu söylediklerine işaret eden Yıldırım, Ege’de iki ülkenin paylaşacaklarının, ayrışacakları konulardan daha fazla olduğunu dile getirdi. Yıldırım, her yönde Ege Denizi’nin gerek Türkiye’nin gerekse Yunanistan’ın refahı için daha verimli bir şekilde kullanılmasının gerekli olduğunu düşündüklerini bildirdi.

EGE ‘DOSTLUK DENİZİ’ OLSUN

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, Ege Denizi’nin Türkiye ile Yunanistan arasında bir “dostluk denizi” olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlallerin olduğuna da dikkati çekerek, “Buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrası daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık” şeklinde konuştu.

BELARUS İLE 6 ANLAŞMA

Diğer yandan, Belarus’taki temaslarına başlayan Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’den Belarus’a Başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldırım, “İlişkilerimizde geldiğimiz noktayı bir zirve değil, basamak olarak değerlendiriyoruz. Belarus’un Türkiye’de ortak yatırımlar yapmak suretiyle Afrika ve Ortadoğu coğrafyasına açılma politikasına tam destek veriyoruz” dedi. Ziyarette, Türkiye ile Belarus arasında ulaştırma, ekonomi, spor, standartlar, bilim ve kütüphanecilik alanında 6 anlaşma imzalandı.

KOBYAKOV: TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK

Belarus Başbakanı da, “Türkiye bugün bölgede ve dünyada en önemli ortaklarımızdan birisi. Biz Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ilişkilerimizi geliştirmek için Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Avrasya Ekonomik İşbirliği coğrafyasındaki iş birliğini ve faaliyetlerini geliştirmesi için de iki ülke için sıçrama tahtasıdır” dedi. Belarus’ta 300’e yakın Türk sermayeli şirket bulunduğunu aktaran Kobyakov, Türk-Belarus İş Forumu’nun yeni iş birliği döneminin başlangıcı olacağını söyledi.

EKMEK VE TUZLA KARŞILANDI

Avrupa’nın Rusya kapılarından Belarus’a çıkarma yapan Başbakan Binali Yıldırım, soğuk havada Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Yıldırım ve beraberindekilere, uçaktan inişlerinde ise milli kıyafetleriyle iki Belaruslu genç kız tuz ve ekmek ikram etti. Başbakan, bir parça ekmeği tuza banarak yedi. Belarus’ta Minsk Camii’ni de ziyaret eden Yıldırım’a Belarus Müftüsü Ebubekir Şabanoviç ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti. Yıldırım’ın iki gün sürecek gezisinde bakanlar Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Veysel Eroğlu ve Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katılıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
  1. Yunanistan Başbakanı Çipras
  2. Başbakan Yıldırım
  3. Belarus
  4. Almanya

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