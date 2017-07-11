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Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz yataklarına gözünü dikti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'de gaz yataklarını işletmenin Kıbrıs'ın ‘egemenlik hakkı' olduğunu söyledi.

11 Temmuz 2017 Salı 20:51
Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz yataklarına gözünü dikti!

Parlamentoda konuşan Çipras, "Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki iş birliği, Yunanistan'ın dış politikasının kritik eksenini oluşturuyor. Ve bu açıkça, Kıbrıs'taki Rumların Münhasır Ekonomik Bölgesi'deki (MEB) egemenlik haklarını da desteklemeyi içeriyor" dedi.

"KIBRIS DEVREDİLEMEZ HAKKA SAHİPTİR"

Çipras şöyle devam etti: "Kıbrıs, emanetlerin işletilmesiyle ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde devredilemez hakka sahiptir. Ve bu seçenek, herhangi bir tehdide karşı Yunanistan'ın olduğu kadar Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun da desteğini görmektedir."

ERDOĞAN: ADA'DAKİ KAYNAKLAR TÜM TARAFA AİT OLMALI

Dün 22. Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen, Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz. Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz. Adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun gereği, hidrokarbon kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiriyor. Kıbrıs'taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz, bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:51
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