Çipras Türkiye korkusunu işte böyle açıkladı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında Türkiye ile komşu olmanın zor olduğunu anlattı.

"AGRESİF BİR KOMŞUYLA" UĞRAŞMAK ZORUNDA KALMIŞ



Göçmen krizinin 2015'de en yüksek seviyeye ulaştığı dönemde yüz binlerce mülteci ve göçmen, Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa Birliği ülkelerine geçerken, Yunanistan aynı zamanda iflasını engellemek için uluslararası kreditörlerle üçüncü kurtarma planını görüşüyordu.

Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN AGRESİFLİĞİ KONUSUNDA NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERMELİYİZ"



Türkiye'nin göç anlaşması konusundaki görüşünü istediği zaman değiştirebileceğinin belirtilmesi üzerine Çipras, "Aynı zamanda Türkiye'nin agresif davranışı hakkında ne yapacağımız konusunda da karar vermeliyiz." dedi.

"BİZİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİL"



Çipras "Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkelerde yaşayanlar için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg; Türkiye değil. Ancak bizim için hiç kolay değil." dedi.