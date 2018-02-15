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Çipras korkudan Avrupa Biriliği'nin arkasına sığındı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak’ta yaşanan gerilim sonrası Avrupa Birliği’nin arkasında sığınarak, "Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB'ye yönelik tahriklerdir" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:41
Çipras korkudan Avrupa Biriliği'nin arkasına sığındı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak’ta yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Avrupa Birliği’nin arkasına sığınan Çipras, "Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB'ye yönelik tahriklerdir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak Kayalıkları açıklarında Yunan Gavdos ve Türk Umut sahil güvenlik gemilerinin çarpışması olayından sonra Deniz Ticaret Bakanlığını ziyaret etti. Orada Harekat Kontrol merkezini ziyaret etti ve Gavdos gemisi mürettebatı ile görüştü. Çipras, "Son olay, Türk Sahil Güvenlik'in sorumsuzca hareket etmesinden kaynaklandı. İnsanların hayatları tehlikeye atıldı. Sahil Güvenlik, insanları kurtarmak içindir, hayatlarını tehlikeye atmak için değil" açıklamasını yaptı.

Yunan Başbakan, "İhtilaflı bölgeler hayal edenler ve Uluslararası Hukuk kurallarından şüphe edenler bunu göz önünde bulundurmalıdır. Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB'ye yönelik tahriklerdir" dedi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:41
  1. Aleksis Çipras
  2. Avrupa Birliği
  3. Kardak

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