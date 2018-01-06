Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çipras Kardak'a mı çıkacak? Türk gemisi teyakkuzda

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine Türk savaş gemisi, Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:40
Çipras Kardak'a mı çıkacak? Türk gemisi teyakkuzda

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.

TÜRK ASKERLERİ NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.

YUNAN ASKERLERİNDEN TÜRK ASKERİNE UYARI

Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise "Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 21:40
  1. Kardak kayalıkları
  2. Türk Sahil Güvenlik
  3. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Ankara il başkanlığına Adnan Keskin seçildi
    1. CHP Ankara il başkanlığına Adnan..
    2. Yüzlerce Filistinli Patrik..
    3. Bakan Kaya'dan iki kızı babaları..
    4. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    5. Bursa’da liseliler birbirine girdi,..
    6. Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20..
    7. 6 ülke toplandı! Kritik ABD önerisi
    8. Tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç..
    9. Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Bizim..
    10. 'İddialı bir şey söyleyeyim, biz..
    11. Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
    12. Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
    13. İdlib'e hava saldırısı: 3 kişi öldü
    14. Almanya'dan Türkiye açıklaması: O..
    15. Mardin’de bıçaklı saldırı: 1 ölü
    16. Almanya'dan Türkiye açıklaması: O..
    17. İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
    18. Rusya’da bomba ihbarı paniğe neden oldu
    19. Mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı
    20. Çipras Kardak'a mı çıkacak? Türk..
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım