Çipli kimlikler için başvurular bugün başlıyor

Yeni kimlik kartı başvurusu bugün Türkiye genelinde başlıyor. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.

Çipli kimlikler için başvurular bugün başlıyor
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:53
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Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresinde öğrenebilecek.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.

 
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