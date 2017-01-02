Çipli kimlik kartı başvuruları bugün başlıyor

Uzun süredir merakla beklenen yeni kimlik kartları için başvurular bugün Türkiye genelinde başlıyor.

Çipli kimlik kartı başvuruları bugün başlıyor
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:16
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Uzun süredir merakla beklenen yeni kimlik kartları için başvurular bugün Türkiye genelinde başlıyor.

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları "ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" adresinde öğrenebilecek.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir.
 

 
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