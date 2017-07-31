Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak

HABER MERKEZİ - Ülkemizde yıllarca başörtülü kadınlara yapılan saldırıları görmezden gelen, başörtüsü yüzünden okullardan atılıp hayalleri karartılan genç kızlara karşı tek kelime etmeyen azgın azınlık, yine provokasyon peşinde. Laiklik sakızını ağızlarından düşürmeyen, özgürlük çığırtkanlığı yaparak ortalığı karıştırmak isteyenler kendileriyle çelişmeye devam ediyor. Malum cenâhın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Kıyafetime Karışma’ kampanyasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek veren Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman’ın daha önce kaleme aldığı “Zulmün adı haşema” adlı yazısında ise kıyafet özgürlüğünü çiğnediği saptandı.

ÖZGÜRLÜĞÜ KENDİLERİNE GÖRE YORUMLUYORLAR

Hürriyet’in ‘yatak odası yazarı’ Ayşe Arman, kıyafet özgürlüğüne destek verdiğini belirttiği 29 Temmuz’daki Twitter paylaşımında “Nikâh yetkisini müftülüklere verilmesinin planlandığı tasarı derhal geri çekilmelidir. Kıyafetime karışma dediğimiz gibi hayatımıza da karışma diyeceğiz. Yürüyeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Aynı Ayşe Arman, 13 Temmuz 2009 tarihinde Hürriyet’te kaleme aldığı “Zulmün adı haşema” adlı yazısında ise, haşema ile denize girdiğini iddia ederek şu çirkin sözleri sarf etmişti: “Şu halimize bak... Acayip sinir oluyorum. Bu ne haksızlıktır. Ne saçmalıktır. Ay o kadar üzücüydü ki, anlatamam. Tüm tecrübelerimiz arasında, bizi en çok kahreden bu oldu. ‘Karşı mahalle’nin kadınlarının bir kısmı hiç yüzmüyor ya, onları çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum, bunu yaşamaktansa, yüzmemek daha iyi (...) Sudan bu haşema denilen şeyle çıkması da bir felaket.”

Hürriyet yazarı Arman’ın kıyafet özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğü, azgın azınlığın genel bir zihniyet tezahürü olarak değerlendirildi.