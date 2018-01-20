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Çıplak vatandaş kenti ayağa kaldırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Şener Şen’in başrol oynadığı “çıplak vatandaş” filmi gerçek oldu. Bitez mahallesinde bir vatandaş çıplak halde gezerken görüldü.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:48
Çıplak vatandaş kenti ayağa kaldırdı

Bitez Mahallesi, Adliye Caddesi arkasında bugün öğren saatlerinde görülen çıplak vatandaş polis ekiplerini alarma geçirdi. Üzerinde hiç kıyafet bulunmayan ve yalın ayak bir şekilde sokaklarda bağırarak dolaşan kimliği belirsiz şahıs o an çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. O sırada bölgeden aracı ile geçen vatandaş çıplak şahsı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra cep telefonuna sarılan vatandaş o anları saniye saniye kaydetti. Çıplak vatandaşın polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilip giydirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:48
  1. Bitez Mahallesi
  2. Adliye Caddesi
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