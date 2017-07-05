Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cip bisiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ciple çarpışan bisikletli çocuk yaralandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:24
Cip bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan U.’un (33) kullandığı 67 TJ 530 plakalı cip, bisiklete binen 13 yaşındaki Emre A.’ya çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kazada yaralanan Emre A’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan sürücü Turan U. İse ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yaralı bisiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:24
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. Ab
  4. Hac
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...